Channing Tatum kislánya a vörös szőnyegen debütált, ilyen nagyot nőtt Everly

A színész büszkén pózolt tízéves kislányával egy anime mozi premierjén.

Channing Tatum és Jenna Dewan kislánya, Everly már tíz éves! A szupersztár szülőkkel megáldott leányzó egyébként érthető okok miatt ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, most azonban az apukája elvitte őt a “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba -To The Hashira Training című animefilm New York-i bemutatójára.

Everly már igazi nagylány, és láthatóan nagy anime rajongó, az alkalomból ugyanis Shinobu Kocho karakterének öltözött, miközben édesapja maradt a laza sportos stílusnál.

Everly szülei 2018-ban jelentették be, hogy elválnak. Channing azóta Zoë Kravitz-cel alkot egy párt, tavaly pedig a kezét is megkérte a színésznőnek. Jenna szintén megtalálta a szerelmet Steve Kazee mellett, akitől azóta született egy fia, néhány hete pedig bejelentette, hogy második közös gyermekük is úton van.

Bár Everly édesanyjával él, Channing kapcsolata a lányával nagyon szoros. Mint bevallotta, a válás után sokat kellett dolgoznia önmagán, de rájött, hogy éppen erre volt szüksége. Szüneteltette a színészkedés és az apaságra koncentrált, most pedig Everlyt tartja a legjobb barátjának.

Kiemelt fotó: Channing Tatum (Fotó: MTI/EPA/Nina Prommer)