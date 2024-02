Ben Affleck most tényleg morcos: Jennifer Lopez kiteregette szerelmes leveleiket a barátainak

Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolatát a 2000-es évek eleje óta figyeli a világ, az pedig vitathatatlan, hogy a sztárvilág egyik legmeglepőbb fordulata volt két évvel ezelőtti békülésük, majd hamar lezavart 2022-es esküvőjük.

Ben Affleck was ‘taken aback’ by Jennifer Lopez exposing his private love letters to pals https://t.co/tTwg3uD2me pic.twitter.com/DEZzAnZVWK

— Page Six (@PageSix) February 14, 2024