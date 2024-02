Taylor Swift és Travis Kelce győzelmi csókja ellopta a show-t, de a rajongók aggódnak

A címvédő Kansas City Chiefs hosszabbításban 25-22-re legyőzte a San Francisco 49ers csapatát az NFL vasárnapi döntőjében, de talán a végeredménynél is jobban várták a nézők a győztes csapat tight endjének, Travis Kelce-nek a barátnőjét.

— NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

The Super Bowl smooch hits different pic.twitter.com/rTPCo3qPQJ

Valljuk be, a Kansas meccsei hónapok óta felérnek egy Taylor Swift show-val, és nem volt ez másképp a Super Bowlon sem, ahová az énekesnő híres barátnőinek koszorújában izgulta végig az összecsapást. Aki nem éppen amerikaifutball-rajongó, az is jól szórakozhatott a meccsen, hiszen Taylort és Blake Livelyt talán többször mutatta a kamera, mint a Super Bowl gyűrűért küzdő sportolókat.

Taylor Swift és Travis Kelce hetek óta lázban tartotta a rajongókat, most azonban egy közös fotóval jelentették be: egy párt alkotnak.

Taylor és Travis egyértelműen Amerika új kedvenc álompárja, így a győzelmi csókjuk is az est legjobban várt pillanat volt. A szerelmesek hosszú percekig ölelték egymást, miközben milliók figyelték őket a képernyőn keresztül.

A Kansasnek remek ingyen reklám volt a turbékoló pár, és Travis Kelce a semmiből lett a világ egyik legismertebb sportolója. Az amerikaifutball-rajongók pedig tárt karokkal fogadták Taylort, aki már egészen otthonosan mozog a VIP lelátóban, és olyan fontos emberek állnak le vele trécselni, mint az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga vezetője, Roger Goodell, de Shaquille O’Neal is az énekesnő kegyeit kereste vasárnap, akit meglepett egy igen borsos árú, 1,7 millió forintot érő, kristályokkal kirakott designer táskával, mely természetesen egy amerikai futball-labdát formázott, Travis mezszámával.

shut up the bejeweled 87 bag pic.twitter.com/PbNp5hGCBn

Bár látszólag sűrű még a rózsaszín köd Taylor szeme előtt, a közösségi médiában többen megjegyezték, hogy van miért aggódnia az énekesnőnek, hiszen Travis meglehetősen lobbanékony természet.

Futótűzként terjedt el a médiában a videó Kelce-ről, akit a meccs elején edzője, Andy Reid lehívott a pályáról, ami miatt a Kansas labdát vesztett. A focista nem fogta vissza magát és teli torokból üvöltötte le edzőjét a döntése miatt, majd egy kicsit meg is lökte. Bár Reidet látszólag meg sem hatotta játékosa kirohanása, a kommentelők szerint viszont ez intő jel Taylor számár.

Should Travis Kelce be benched for shoving coach Andy Reid? pic.twitter.com/ny0bWWRS3X

— MLFootball (@_MLFootball) February 12, 2024