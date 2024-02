Szívszorító! Károly király megtörte a csendet a rákdiagnózisa után

A 75 éves Károly király szívszorító nyilatkozatában köszönte meg rajongóinak és támogatóinak a jókívánságokat, amelyeket a lesújtó diagnózisának híre után kapott.

„Az Önök kedves gondolatai jelentik a legnagyobb vigaszt. Szeretném kifejezni a legszívből jövő köszönetemet a sok támogató üzenetért és jókívánságért, amelyet az elmúlt napokban kaptam” – fogalmazott a király a Buckingham-palota által kiadott közleményben.

King Charles III breaks his silence after cancer diagnosis: ‘Your kind thoughts are the greatest comfort’ https://t.co/8ncKoR37Ud pic.twitter.com/grNnfJhoNM

Károly diagnózisát múlthét hétfőn hozták nyilvánosságra, egy héttel azután, hogy elhagyta a londoni klinikát, ahol január 26-án prosztatamegnagyobbodás miatt kezelték.

A rák típusát nem hozták nyilvánosságra, de azt leszögezték, hogy nem prosztatarákról van szó.

King Charles spotted going to church for the first time since starting cancer treatment https://t.co/JcneREzMFw pic.twitter.com/YSsfQR0OXb

— Page Six (@PageSix) February 12, 2024