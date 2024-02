Kiderült, miért nem tértek vissza az eredeti szereplők az új Bajos csajokba

Rachel McAdams is nagyon szeretett volna egy cameot, végül azonban teljesen új szereplőgárda mellett döntöttek a készítők.

Közel már a százmillió dolláros álomhatár a Bajos csajok számára, jelenleg a 92 milliós összebevételt lépte túl. A mindenhol taroló gimis vígjáték a ma már klasszikusnak számító 2004-es sikert fogalmazza újra a Z generáció számára, ahogyan az előzetes első inzertje is figyelmeztet erre: „Ez nem anyád Bajos csajokja”.

A húsz évvel ezelőtti és a mostani vállalkozás szíve és lelke Amerika egyik legnépszerűbb komikája, Tina Fey, aki mindkét film forgatókönyvírója, és most is szerepel a filmben matektanárnőként, ahogyan akkor. Fey írta a Bajos csajok musicalváltozatának történetét is, amely az új film alapjául szolgált. A színpadi mű 804 előadással 124 millió dollárt hozott, és azért csak ennyit, mert a Covid miatt hosszabb időre bezárt a színház. A friss moziváltozatban természetesen az a Renée Rapp az egyik főszereplő, aki a darabot a Broadwayn sikerre vitte.

Ennyi jóság után sokak szerint érdekes lett volna, ha a mostani Bajos csajokban legalább egy-egy villanás erejéig felbukkannak az eredeti csajok is, azaz Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried és Lacey Chabert. Csakhogy azóta eltelt húsz év, és az egykori vibráló csajok nem illettek a koncepcióba.

„Számomra azért olyan fontos ez a történet, mert mindenki rettentő fiatal benne és borzasztó nagy lángon ég, lángol itt a szerelem, lángol a barátság, lángol az égvilágon minden, ez pedig már nem egészen működőképes képlet, ha középkorú családanyákról van szó”

– magyarázta Fey a The New York Timesnak adott interjújában. – Általában imádok középkorú családanyákról írni, de ez most pont nem az az eset volt.”

A régi csajok közül Rachel McAdams árulta el a legnagyobb érdeklődést a visszatérés iránt, ő Regina George-ot, a Plasztikok méhkirálynőjét, azaz a vígjátéki főgonoszt alakította (őt játssza most Rapp).

„Tinával nagyon sokat agyaltunk pár ötleten, de a végén kiderült, hogy sajnos egyik sem működik”

– árulta el a színésznő a meghiúsult visszatérésről a Varietynek.

A kritikusok imádják a filmet

„Ez a film, akárcsak az elődje, nagyon tud harapni.” (Washington Post)

Szintén az állatvilágból kölcsönzött érzékletes metaforát a SlashFilm kritikusa: „Teljesen másfajta állat, mint az előző példány, a csúcsragadozó Bajos csajok volt. Ez a mostani is ügyesen kiharcolja magának az őt megillető territóriumot a tinimozi egyre fejlődő bioszférájában.”

„Ez a húszéves történet attól működik tökéletesen ma is, hogy őszintén képes ábrázolni a kamaszkorban szövődő barátságokat a maguk megkérdőjelezhetetlen kegyetlenségével, de felvillantva a megbocsátás lehetőségét is” – így a Newsner kritikusa.