Megjátszotta a saját halálát a színésznő, most sorra kapja a gyűlölködő üzeneteket

A 32 éves Poonam Pandey indiai színésznő él és virul. Még csak nem is arról van szó, hogy feltörték a fiókját és téves információkat terjesztettek a haláláról, hanem a színésznő maga döntött úgy, hogy eljátssza a saját halálát.

Bollywood actress and model Poonam Pandey faked her own death to raise cervical cancer awareness: ‘Simply obtuse’ – New York Post https://t.co/EjqDopeslo

— Trending News On X (@TrendingNewsOnX) February 4, 2024