Falusi házban találtak rá a legendás színész holttestére

Gregory Charles Rivers ausztrál színész múlt pénteken 58 éves korában elhunyt. Helyi sajtóhírek szerint Riverst február 2-án eszméletlenül találták egy falusi ház egyik szobájában Clear Water Bayban.

Legendary Australian actor Gregory Charles Rivers who appeared in Hong Kong movies opposite Jackie Chan dies at 58 https://t.co/QoMMiFNDsh

