Agyonlőtte egy hajléktalan nő a hollywoodi zenei producert

A 27 éves Kayla Delise Mackie ellen kedden emeltek vádat gyilkosság miatt, öt nappal azután, hogy William James Edwards-ot súlyos állapotban találták meg egy Santa Monica-i utcában álló autójában.

A 46 éves producer, aki olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Travis Scott és Lil Cobaine, nem sokkal a kórházba szállítása után halt meg.

SAY HIS NAME: William James Edwards III

He was a devoted father of 2 young kids. He was gunned down in cold blood while sitting in his car by a 27-year-old woman. This happened in Gavin Newsom’s California.

Here’s the GoFundMe for his family: https://t.co/IMGFF2xF7Q pic.twitter.com/PoGXinfFSN

