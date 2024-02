A nagybeteg Céline Dion ragyogott a Grammy színpadán

A vasárnapi Grammy-díjátadó egyik legnagyobb meglepetése a most 55 éves zenei legenda, Céline Dion volt. Az énekesnő lehengerlően tért vissza a színpadra, annak ellenére, hogy alig több mint egy évvel ezelőtt súlyos betegséget diagnosztizáltak, melynek tünetei már évek óta kínozták. Mint kiderült, Céline-nek stiff-person szindrómája van, amely miatt állandó fizikoterápiára van szüksége, állapota azonban nem sokat javult az elmúlt időszakban.

Diont a közösség álló ovációval köszöntötte, miközben a The Power of Love című dala szólt a Los Angeles-i Crypto.com Arénában. Az énekesnő azért érkezett a Grammy-díjátadóra, hogy átadja az év albumáért járó díjat Taylor Swiftnek.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk

– mondta Dion.

Az énekesnő az elmúlt években igyekezett távol maradni a rivaldafénytől, hogy megbirkózzon a betegségével, a stiff-person szindrómával. Ezt a ritka neuroimmunológiai betegséget súlyos, akaratlan izommerevség és fájdalmas izomgörcsök jellemzik, melyek külső ingerek hatására fokozódnak, és egymillió emberből egyet érint a ritka betegség.

Céline Dion showed up as a massive surprise to present at the 2024 Grammys on Sunday amid her battle with stiff-person syndrome. https://t.co/qb8kgBcJis

— Entertainment Weekly (@EW) February 5, 2024