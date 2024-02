Emlékszik még a 80-as évek népszerű énekesnőjére? Így néz ki most!

A nyolcvanas évek popsztárjának friss fotója láttán elakadt a rajongók szava.

Szóhoz sem jutottak a rajongók Pat Benatar új fotója láttán, amelyet lányával készített, több mint 41 évvel a hatalmas slágerei után.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Haley Giraldo (@haleygiraldowilliams) által megosztott bejegyzés

A most 71 éves Pat fantasztikusan jól néz ki. Az énekesnő négy évtizeddel ezelőtt olyan számokkal vált híressé, mint a We Belong és a Hit Me With Your Best Shot. Karrierje során több díjat is bezsebelt, valamint öt platinalemezzel és 15 Billboard top 40-es kislemezzel büszkélkedhet.

A popsztár négyszeres Grammy-díjas, és 2022 novemberében beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Pat nemrég adta el lemezkiadói jogainak egy részét férjével, a gitáros Neil Giraldóval együtt. A dalszerző duó számos slágerét együtt alkotta, köztük a Promises In The Dark, a We Live For Love és a Heartbreaker című dalokat.

Patnek és Neilnek két közös gyermeke született, Hana és Haley. A most 39 éves Hana énekesnő és színésznő, a 38 éves Haley pedig két gyermek büszke édesanyja.

