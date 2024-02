Szinte menekült a sztárpár a kisbabájukkal az otthonukból

Penész támadta meg a sztárpár otthonát, akik szinte fejvesztve menekültek kislányukkal a házból. Nick és Priyanka 2019 szeptemberében vásárolta meg a luxusingatlant 20 millió dollárért, amely hét hálószobával, kilenc fürdőszobával, séf konyhával, hőszabályozott borházzal, beltéri kosárlabdapályával, benti tekepályával, több mozival, szórakoztató teremmel, gőzkabinnal, edzőteremmel és biliárdteremmel dicsekedhet.

Nick Jonas and Priyanka Chopra forced to move out of $20M mansion due to mold infestation amid lawsuit over property https://t.co/xWSksNMw1k pic.twitter.com/QfoqLRheaR

— Page Six (@PageSix) January 31, 2024