Ki gondolta volna – A Breaking Bad sztárja valójában III. Károly király unokatestvére

Bob Odenkirk, a Breaking Bad és a Better Call Saul színésze a minap tudta meg, hogy 11. unokatestvére az Egyesült Királyság uralkodójának.

Bob Odenkirk laughs after discovering King Charles III is his cousin: ‘A little twisted’ https://t.co/7jfW4Qnor4 pic.twitter.com/fQ6wc4kfQw

A színész nem sok mindent tud királyi mivoltáról, ugyanis a héten, egy műsorban tudta meg, hogy rokonságban áll III. Károly királlyal.

Finding Your Roots című műsor öt generációra visszavezette Odenkirk családját, és kiderült, hogy III. Károly király 11. unokatestvére.

Annak ellenére, hogy családja Chicagóból származik, a műsor szakértői elárulták, hogy a színész ötödik dédapja, Friedrich Carl Steinholz a németországi Plönben született 1755-ben. A műsorvezető hozzátette, hogy Steinholz házasságon kívül fogant a plöni hercegtől, aki házasság révén rokonságban állt Európa királyi családjaival.

Watch a surprised Bob Odenkirk learn he's related to King Charles: 'I'm not a monarchist. I don't believe in that.' https://t.co/VPpexjud9S

— Entertainment Weekly (@EW) January 29, 2024