Bruce Willis arca minden egyes alkalommal felragyog, amikor meglátja unokáját

Bruce Willis 2022 februárjában vonult vissza a színészkedéstől az affázia miatt. Az állapota azonban folyamatosan romlott és egy évvel később az orvosok frontomentális demenciával diagnosztizálták.

Betegsége közepette született meg a színész első unokája, Louetta Isley Thomas Willis, Bruce lányának, Rumernek és férjének közös gyermeke.

Bruce Willis’ ‘face lights up’ when he sees his granddaughter amid dementia battle: ‘Incredibly loving’ https://t.co/qkVUlKwnDo pic.twitter.com/vDx7tX8aBW

— New York Post (@nypost) February 1, 2024