Végrendelet nélkül halt meg a színész, több mint 1 millió dollárt kaphatnak idős szülei

A népszerű sorozat sztárja több mint egy millió dollárt tett félre az elmúlt években, és a legfrissebb hírek szerint, végrendelet nélkül halt meg.

Ez azt jelenti, hogy a színész idős szüleire, édesanyjára, Ursula Klepserre és édesapjára, Gerhard Klepserre száll egyenes ágon a vagyon, a házaspár azonban egy Konstantin Richter nevű férfit, Oliver legjobb barátját jelölte ki fiuk vagyonkezelőjének.

Christian Oliver’s $1 million estate up in the air as ‘Indiana Jones’ actor died without a will https://t.co/Nn64AjCNXU pic.twitter.com/lAm1Ar1R8Q

— Page Six (@PageSix) February 2, 2024