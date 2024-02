Nagy hírt jelentett be a Dűne rendezője!

Megkapta új előzetesét a Dűne második része, amelyet február 29-én mutatnak be a hazai mozikban. És a legfrissebb hírek szerint, a rajongóknak nem kell búcsút venniük a Dűne világától a második rész bemutatójával, ugyanis Frank Herbert a Dűne után négy további Dűne-regényt írt, de Villeneuve a napokban adott interjújában leszögezte, hogy számára A Dűne messiása lenne az utolsó Dűne-film, trilógiánál nagyobb vállalkozásban nem gondolkodik.

A rendező már tavaly megemlítette az Empire magazinban, hogy az lenne az álma, ha trilógiává növelhetné a Dűne című produkciót, és jelenleg is dolgozik a harmadik film forgatókönyvén.

Villeneuve azonban elmondta, hogy Herbert későbbi Dűne-folytatásai már túl ezoterikusak a számára.

A deadline.com emlékeztetett arra, hogy Frank Herbert után idősebb fia, Brian és Kevin J. Anderson is bővítette a Dűne-univerzumot előzménytrilógiákkal, amelyek alapanyagul szolgálhatnak a Warner Bros. stúdió számára egy esetleges sorozat további epizódjaihoz.

