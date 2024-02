Lehengerlő ruhában gálázott a Dallas 77 éves színésznője

Susan Lucci a mai napig is rajong a nőies és különlegesebb ruhadarabokért, és bátran viseli is azokat.

Lehet, hogy Susan Lucci csak nemrég épült fel szívműtétjéből, de legújabb megjelenésével sokan kalapot emelnek előtte.

Susan Lucci, 77, looks radiant in red strapless gown at AHA Red Dress Collection fashion show https://t.co/KNcPZ7ymBG via @pagesix; VaVaVaVoooooom! — Caroline Williams (@WilliCaroline) February 1, 2024

A Dallas és az All My Children egykori sztárja egy piros flitteres, térd alatt fodros estélyiben mutatta meg karcsú alakját az American Heart Association Go Red for Women rendezvényén.

Susan egy korábbi interjúban elárulta, hogy majdnem minden nap edz, fegyelmezett bőrápolási rutinja van, és kiegyensúlyozott étrendet követ, hogy megőrizze kortalan szépségét.

Ami a jelenlegi egészségét illeti, Lucci elmondta, hogy nagyon jól van, miután az orvosok tavaly januárban sztentet ültettek az artériájába, ami négy éven belül a második szívműtétje volt.

