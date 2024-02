Egykor Charles Manson raboskodott itt – szigorúan őrzött börtönbe szállították a sorozatsztárt

Az elítélt erőszaktevő és kegyvesztett sztár, Danny Masterson, akit a legtöbben az Azok a 70-es évek show című népszerű sorozatból ismerhetnek, egy szigorúan őrzött börtönbe szállították, ahol korábban a szektavezér, Charles Manson is raboskodott 2017-es haláláig.

