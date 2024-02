A mélybe vette magát, öngyilkos lett a Megfojtott virágok producerének felesége

Véget vetett az életének a Megfojtott virágok producerének 39 éves felesége, Isabelle Thomas. Az 58 éves Bradley 2018-ban vette feleségül Isabelle-t, és két kisgyermekük született. A sztárpárt és ikerlányaikat, Poppyt és Grace-t január 13-án látták együtt utoljára a BAFTA Tea Party rendezvényen Beverly Hillsben.

‘Killers of the Flower Moon’ producer Bradley Thomas’ wife dead by suicide at 39 https://t.co/u0C9QRsWN7 pic.twitter.com/kwJfnew1ZM

— New York Post (@nypost) February 1, 2024