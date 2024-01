Sms buktatta le a sztárfocistát, az üzenet szövege örökre megváltoztatta az életét

Megtörte a csendet Kyle Walker, a Manchester City játékosa, miután a sajtó tudomására jutott, hogy titokban gyereke született szeretőjétől, Lauryn Goodman influenszertől.

Kyle Walker admits to betraying ‘best friend’ Annie Kilner by fathering a secret daughter out of wedlock as footballer breaks down over his ‘idiot choices and idiot decisions’ https://t.co/8Dt9Bk8gJG pic.twitter.com/2fu3Gv9AfQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 28, 2024