Ítéletet hozott a bíró az autóbalesetet okozó színész ügyében

Michael B. Jordant felmentették minden vádpont alól a tavaly év végén történt autóbalesete ügyében. Rendőrségi források közölték, hogy a Jordan elleni nyomozást lezárták, és nem emelnek vádat ellene.

Michael B. Jordan is off the hook as police CLEAR him of all of charges related to shock Ferrari crash in Hollywood https://t.co/LNAQeKuA46

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 26, 2024