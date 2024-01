Ryan Gosling megmakacsolta magát, nem enged a rajongók követelésének

Hiába kérik a felháborodott rajongók, hogy Ryan Gosling utasítsa el az Oscar-jelölését, erre a Daily Mailnek nyilatkozó bennfentes szerint semmi esély sincs.

Ryan Gosling refuses to forfeit his Oscars nod for his Barbie role https://t.co/QZCf80ubfM pic.twitter.com/fCXasaAmyw

— Daily Mail US (@DailyMail) January 25, 2024