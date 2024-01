Plasztikai sebész buktatta le az arcát átszabató Brad Pittet

Elképesztő sebességgel terjed az interneten egy plasztikai sebész vírusvideója, amit Brad Pitt külsejéről készített, és melyben gyakorlatilag leleplezi, hogy nem valami csodakencétől vagy éppen szerencsés genetikája miatt néz ki olyan fiatalosan a sztár,

Brad Pitt külseje most felkapottabb téma, mint valaha, pedig a People magazin kétszer is az év legszexibb férfijának választotta.

Több mint 5,5 millióan nézték meg a klipet, amelyet Dr. Jonny Betteridge brit plasztikai sebész tett fel az Instagramra és a TikTok-ra, aki részletesen kifejti, miért is valószínű, hogy a sztár arcfelvarráson esett át.

A videóban bemutatott két fotó látványosan bemutatja Brad fiatalodó képességét, azonban ez nem valamiféle Benjamin Button-effektus nála, a sebész szerint látható jelei vannak annak, hogy miért néz ki évtizedekkel fiatalabbnak a sztár a tavaly nyári wimbledoni tenisz tornán, mint a 2020-as filmpremierjén.

Brad Pitt facelift rumours go viral after doctor’s TikTok video explodes on internethttps://t.co/2Hscl2bo29https://t.co/2Hscl2bo29

— The Scottish Sun (@ScottishSun) January 26, 2024