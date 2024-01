A 61 éves Demi Moore élete legszebb ruhájában babonázta meg a közönséget

Bár a Ghost sztárja már a hatodik x-en is túl van, ez alakján egyáltalán nem látszik, évtizedeket letagadhatna korából.

Demi Moore dazzles in bird-inspired gown for ‘Feud: Capote vs. The Swans’ premiere https://t.co/owkDdpRNV3 pic.twitter.com/ahvGGRg1v7

— Page Six (@PageSix) January 24, 2024