Elhunyt fiát gyászolja a hollywoodi sztár

Nyilvánosságra hozták mi okozta Dana Carvey 32 éves fiának, Dexnek a halálát. A Los Angeles megyei orvosszakértő jelentése szerint, Dex véletlenszerű kábítószer-túladagolásban halt meg. A halála idején fentanilt, ketamint és kokaint találtak a szervezetében.

Dana Carvey’s son Dex’s official cause of death revealed https://t.co/IbgRvmBA81 pic.twitter.com/wDAnLgsf3Q

— Page Six (@PageSix) January 24, 2024