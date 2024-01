Szívroham tüneteivel vitte el a mentő a filmsztárt, sokkoló dolog derült ki a kórházban

A szürke ötven árnyalata és a Belfast 41 éves színésze tavaly a Good Morning Britain műsorvezetőjével, Gordon Smarttal és néhány barátjukkal Portugáliában nyaraltak.

Jamie Dornan hospitalized with heart attack symptoms thanks to toxic caterpillars: ‘Very lucky’ to be alive https://t.co/Vg477TdxcY pic.twitter.com/dV7fuFoaNU

— New York Post (@nypost) January 22, 2024