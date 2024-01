Brutális a színész napi rutinja – ember legyen a talpán, aki utána csinálja

Mark Wahlberg akkor ébred, amikor más fekszik, napirendje felér egy emberkísérlettel.

Mark Wahlberg 2018-ban valósággal sokkolta a világot a napi rutinjával, amikor kiposztolta Instagramjára, hogyan is néz ki egy napja. Mint kiderült, a sztár hajnali fél 3-kor kel és hajnali négykor már neki is kezd az első edzésének, amit délután megismétel. Ehhez a korai keléshez persze hozzátartozik, hogy nem kukorékol éjfélig, gyakorlatilag hamarabb van villanyoltása, mint a gyerekeinek, fél nyolckor már általában alszik is.

A színész legfrissebb posztjában a saját házában berendezett konditeremből posztolt. Megmutatta, hogyan is néz ki a hajnali négyes klub, ahogy ő hívja:

Wahlberg, akinek fizikumán meg is látszik a szigorú edzés és napi rutin már el sem tudná képzelni, hogy máshogy teljen a napja, amiben jut idő a munkára, a családjára, napi hétszeri étkezésre, egy kis golfra a haverokkal és egy hidegkamrás kezelésre.

A színész saját bevallása szerint ezt részben azért is teszi, hogy mindent meg tudjon csinálni, mielőtt a gyerekei felébrednek.

„Ameddig nyolc órát tudok aludni, bármit meg tudok csinálni. Mostanság 3:30-kor keltem fel. Nem akarok minden dolgot, beleértve az edzést és az imádkozást is, napközben csinálni, és csak utána golfozni menni”

– mondta az E! News-nak ősszel Wahlberg, aki négy gyermek büszke apja: Ella 20, Michael 17, Brendan 15, Grace pedig 13 éves.

Kapcsolódó tartalom

„Mindent próbálok megcsinálni azelőtt, hogy a gyerekek felébrednének. Esténként pedig korán fekszem le. Miután minden gyereket »lerendeztünk«, persze ők akkor fekszenek le, amikor akarnak, elkezdünk tévét nézni és én általában be is alszom közben”

– mesélte, majd kitért arra is, hogy szerdánként és szombatonként van a pihenőnapja.