Nyilatkoztak Katalin hercegné állapotáról, így próbálja átvészelni a napokat

Ez egy kifejezetten jó jel, és arra utal, hogy a hercegné gyors ütemben gyógyul.

Előre tervezett hasi műtéten esett át múlt szerdán Katalin walesi hercegné, Vilmos trónörökös felesége, aki a Kensington-palota közleménye szerint 2 hétig marad az operácoó után kórházban, felépülése pedig vélhetően húsvétig is eltart.

Bár a hercegi pár szóvivője nem fejtette ki, hogy milyen okból végezték el Katalinon a műtétet, azt hamar leszögezték, hogy nem rákos megbetegedésről van szó. A hosszú gyógyulási idő azonban aggodalmat kelt, így sokan várják a friss híreket a leendő királynéról, aki a The Sunday Times bennfentes forrása szerint gyorsan gyógyul.

Ami pedig talán a legjobb jel, hogy a betegágyáról is dolgozik.

Katalin több jótékonysági szervezettel dolgozik együtt, és néhánnyal a műtétje után fel is vette már a kapcsolatot, mely figyelemelterelésnek kifejezetten jó. A hercegné fél szemmel most is ügyeli a Shaping Us kampányát, mely a gyermekek első öt évének döntő fontosságára hívja fel a figyelmet, és mely mellett különösen elkötelezett.

Mindeközben férje, Vilmos herceg apaként igyekszik helytállni, melyben azért segítségére vannak Katalin szülei, akik a pár Adelaide Cottage-i otthonától 40 percre laknak, és mindig örömmel vigyáznak Györgyre, Saroltára és Lajosra. Úgy tudni, jelenleg Vilmos hozza és viszi a gyerekeket a Lambrook School-ba, azonban nagy segítség a gyerekek dadája, Maria Teresa Turrion Borrallo, aki akkor került a családhoz, amikor György herceg még csak 8 hónapos volt. A spanyol születésű Maria a neves Norland College-ban tanult Bathban, és korábban is magas rangú családoknál dolgozott. Remek ajánlások révén kérte fel Katalin és Vilmos gyermekük dadájának.

Mindeközben továbbra is sokan aggódnak a brit uralkodóért, III. Károly királyért, aki a hét második felében szintén orvosi beavatkozáson esik majd át megnagyobodott prosztatája miatt. A 75 esztendős uralkodó londoni hivatala hangsúlyozta, hogy jóindulatú, évente több ezer férfinál előforduló elváltozásról van szó, és a király közéleti programjait a lábadozás rövid időszakára elhalasztják.