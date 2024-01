Ez a jóképű hollywoodi sztár a vígasza Hugh Jackman 68 éves feleségének

Deborra-Lee Furness visszatért a filmezéshez, a forgatáson pedig egyik kollégájával hamar megtalálta a közös hangot.

Hugh Jackman tavaly szeptemberben jelentette be, hogy 27 év házasság után válnak feleségével, Deborra-Lee Furness-szel:

Hugh Jackman ausztrál színész és felesége, Deborra-Lee Furness (Fotó: MTI/EPA/Paul Buck)

„Hálásak vagyunk, hogy majdnem három évtizedet tölthettünk férjként és felségként egy csodálatos és szerető házasságban. Az utunk azonban megváltozott, ezért úgy döntöttünk, hogy különválunk, így folytatva egyéni fejlődésünket. A családunk volt és lesz mindig is a legfőbb prioritásunk. Nagyra értékeljük a megértéseteket és, hogy tiszteletben tartjátok a magánéletünket, amíg a családunk keresztülmegy ezen a változáson.”

Hugh azóta gyakolatilag Ausztráliából áttette a bázisát New Yorkba és sokat időzik barátainál, Ryan Reynoldsznál és Blake Livelynél, de mint most a Woman’s Day magazin kiderítette, a 68 éves exének is van vígasza, mégpedig egy másik asuztrál sármőr.

Deborra, aki a szakítás után ismét visszatért a színészkedéshez, szerepet kapott az Aszály második részében, a Force of Nature: The Dry 2-ben, melynek főszereplője, az 55 éves Eric Bana, akivel hamar egy hullámhosszra került.

„Ő és Eric nagyon jól érezték magukat a forgatáson, és az első naptól kezdve barátok lettek. Deborra nagyon élvezi, hogy együtt játszhat vele. Hosszú idő után tért vissza a kamerák elé és nagy megnyugvást jelentett számára, hogy Eric is ott volt mellette”

– nyilatkozta egy bennfentes, aki szerint a Hulk és Az időutazó felesége sztárja mindig mosolyt csalt a színésznő az arcára és meghallgatta őt.

Eric Bana ausztrál színész és felesége, Rebecca Gleeson (Fotó: MTI/EPA/AAP/Lukas Coch)

Románcról azonban szó sem lehet, hiszen Eric 1997 óta házas, felesége Rebecca Gleeson, akivel két közös gyermeke van, a 24 éves Klaus és a 21 éves Sophia.

Deborah és Jack 1995-ben ismerkedett meg egymással a Correlli című ausztrál tévésorozat forgatásán, majd egy évvel később összekötötték az életüket. Az egykori párnak két örökbefogadott gyermeke van, a 23 éves Oscar és a 18 éves Ava.