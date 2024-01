Harry herceg halálra rémült az édesapja miatt

– viccelődött első repülős élményéről a herceg, amit nevetve fogadott a közönség.

“I was maybe 7 or 8 years old, Wessex Helicopter, and I jumped into it very excited…

And then my father jumped in behind the controls… and I was terrified” 😭💀

Prince Harry on his first flight experience pic.twitter.com/JGzWYImzEi

— Iris 🦆 (@IrisTheeScholar) January 20, 2024