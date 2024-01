Ezt látni kell! Hóesésben tartotta álomesküvőjét az Így jártam anyátokkal sztárja

Mesébe illő esküvőt tartott az Így jártam anyátokkal sztárja. Josh Radnor hóesésben vette feleségül kedvesét, Jordana Jacobs klinikai pszichológust.

A színész múlt pénteken árulta el, hogy összekötötte az életét élete szerelmével.

A ceremóniát Cedar Lakes Estate-ben, Hudson Valleyben tartották január 6-án. A szabadtéri esküvőn 164 vendég vett részt, akik mind együtt örültek az ifjú párnak a mínusz 5 fokos hidegben.

„Belenézek a zöld szemeid végtelenségébe, és tudom, hogy az, hogy eddig nem házasodtam meg, nem azért volt, mert valami összetört bennem. Az igazság az, hogy azért nem házasodtam meg eddig, mert rád vártam” – mondta a Jordanának tett fogadalmában Radnor.

A 49 éves színész 2022 februárjában találkozott a pszichológusnővel egy meditációs központban, ahol rögtön megtalálták az összhangot.

‘How I Met Your Mother’ star Josh Radnor marries Jordana Jacobs at outdoor wedding amid blizzard: ‘Good fortune’ – Page Six https://t.co/WaxKxe2Pc8

— How Met Your Mother (@IMetYourMother1) January 20, 2024