Elhunyt a legendás sorozat sztárja

Elhunyt a népszerű sorozat, a Beverly Hills 90210 színésze. A gyászhírt a sorozatsztár testvére hozta nyilvánosságra.

58 éves korában meghalt David Gail, aki olyan neves sorozatokban alakított, mint Az igazság bajnokai, a General Hospital, a Savannah vagy a Beverly Hills 90210.

Soap star David Gail, ‘Beverly Hills, 90210’ actor, dead at 58 https://t.co/jfWOg2krZn pic.twitter.com/5mTBgDhiMo — New York Post (@nypost) January 21, 2024

Gail nővére, Katie Colmenares szombaton egy Instagram-posztban erősítette meg a halálát:

„Alig volt olyan nap az életemben, amikor nem voltál mellettem. Mindig a szárnysegédem mindig a legjobb barátom, aki kész szembenézni bármivel és bárkivel. A napok már sosem lesznek ugyanolyanok, de minden nap szorosan a szívemben foglak őrizni. Hiányzol a nap minden másodpercében.”

A színész halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

David Gail alakította Stuart Carsont, Brenda Walsh (Shannen Doherty) vőlegényét a Beverly Hills 90210-ben.

A színész legutóbb 2019-ben Sam hangját adta a Blacksad: Under the Skin videójátékban. Utoljára a 2008-as The Belly of the Beast című horrorfilmben szerepelt kamerák előtt.