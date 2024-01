Súlyos agyvérzést kapott a világhírű rapper lánya

A világhírű rapper egyetlen lányát azonnal kórházba szállították.

Snoop Dogg lánya, Cori Broadus súlyos agyvérzést kapott. A 24 éves lány, aki a rapper és felesége, Shante Broadus egyetlen lánya, csütörtökön az Instagram Storyjában hozta nyilvánosságra az orvosi vészhelyzet hírét.

„Súlyos agyvérzésem volt ma reggel. Sírva törtem össze, amikor elmondták nekem”

– írta a fotó mellé, amelyen egy kórházi ágyban fekszik.

Cori nem osztott meg további részleteket az agyvérzésével kapcsolatban, de nem ez az első alkalom, hogy súlyos betegként kerül kórházba. A lányt hatéves korában diagnosztizálták lupusszal.

A lupusz egy autoimmun betegség. Az immunrendszer ahelyett, hogy a fertőzések ellen venné fel a harcot, a test egészséges szöveteit támadja meg. A betegségre jelenleg nincs gyógymód. A lupusz gyulladást és fájdalmat okozhat a test bármely részén, beleértve az ízületeket, a veséket, a bőrt, a vérsejteket, az agyat, a tüdőt és a szívet, és növelheti az agyvérzés kockázatát.

Snoop Dogg’s daughter Cori Broadus, 24, reveals she suffered ‘severe stroke’ https://t.co/yFfBnp1mxH pic.twitter.com/rzfGO28At3 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2024

Cori a betegsége miatt sokáig küzdött depresszióval, 2021-ben megpróbált véget vetni az életének.

„Mindig is szomorú voltam. Mindig is depressziós voltam. Úgy érzem, sok mindenen mentem keresztül. Beteg voltam, beteg vagyok. Ez nagyon sok. Fáj a tested, egyszerűen csak fájdalmat érzel, és olyan fiatal vagy, hogy azt kérdezed: mi történik velem? Aztán ránézel a testvéreidre és a többi családtagodra, és azt kérdezed: miért én?.Nem azt mondom, hogy bárcsak nekik is ilyen lenne, de miért pont nekem? Miért én megyek keresztül ezen? Miért engem választott Isten?”

Kapcsolódó tartalom

A 24 éves lány jelenleg felhagyott a gyógyszerek szedésével és egy holisztikusabb megközelítést alkalmaz a lupusszal folytatott harcában. Cori természetes gyógynövényekkel, tengeri mohával és teával igyekszik kordában tartani a betegségét.

Cori 2022 novembere óta jegyben jár Wayne Duece-szel.