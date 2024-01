Mindenki erre várt: megszólalt Harry herceg a családi vészhelyzet kapcsán

Harry herceg és felesége Meghan jobbulást kívántak Kate Middletonnak és Károly királynak. A pár aggodalmát fejezte ki családtagjaik felé, és remélik, mielőbbi felépülésüket – adta hírül egy királyi forrás.

Harry and Meghan ‘send get well messages’ to Kate Middleton and the King: Sussexes ‘pass on their concerns and best wishes’ as princess recovers from abdominal surgery and Charles prepares for enlarged prostate procedure https://t.co/1me0ZOPVGB pic.twitter.com/MpfqmaCTSO

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2024