Be akartak törni Taylor Swift házába

A hírek szerint egy kukkoló szeretett volna betörni Taylor Swift manhattani házába, miközben az énekesnő szerelme, az NFL játékos Travis Kelce meccsére utazott el Buffaloba.

Óriási sajtóvisszhangot kapott Amerikában Taylor Swift új kapcsolata, hiszen a világhírű énekesnő az NFL-ben szereplő Kansas City Chiefs tight endjével, Travis Kelcevel van együtt. Az amerikaifutball-liga rájátszásának egyik negyeddöntőjében a Buffalo Bills és Kelce csapata, a Kansas City Chiefs mérkőzik egymással a négy közé jutásért. A Daily Mail információi szerint Taylor Swift is a buffaloi stadionban tekinti meg a mérkőzést, annak ellenére, hogy nehéz napokon van túl,

ugyanis a 12-szeres Grammy-díjas énekesnő manhattani házába egy kukkoló próbált betörni szombat reggel, és csak a rendőrök gyors intézkedésének köszönhetően nem sikerült a magát Davidnek nevező személynek betörnie.

Fotó: EPA/ALLISON DINNER

A Kansas City Chiefs, és így Travis Kelce is már Buffaloban készül a mérkőzésre, és a tervek szerint Taylor Swift is ott lesz. A buffaloi reptéren kansasi szurkolók százai várták kedvenc játékosaikat, de természetesen a hazaiak szimpatizánsai közt is voltak a reptéren, ők Kelcének a „Go home!”, vagyis „Menj haza!” rigmust skandálták megállás nélkül, utalva a barátnőjét érő betörési kísérletre.

Travis Kelce (balra) a Vince Lombardi-trófeával 2023-ban, a célja, hogy idén is Super Bowl-t nyerjen.

MTI/EPA/Caroline Brahman

A buffaloi Highmark Stadionban sajtóhírek szerint Travis Kelce bátyja, a Philadelphia Eagles játékosa, Jason Kelce is ott lesz, az egyszeres Super-Bowl győztes center csapatával már kiesett a rájátszásban, ezért szurkol majd a helyszínen öccsének, Taylor Swift társaságában. A hírek szerint az énekeső először találkozik szerelme családjával.

Kiemelt kép: Taylor Swift az MTV zenei díjátadóján. (Fotó: EPA/SARAH YENESEL)