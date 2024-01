A 62 éves Jim Carrey stílust váltott, alig lehet ráismerni

Szinte hihetetlen belegondolni, hogy Ace Ventura, az Állati nyomozó most ünnepelte 62. születésnapját. Azt azonban le kell szögezni, hogy Jim Carrey hosszú egyenes hajával simán elmenne tinédzsernek, de legalábbis fiatal felnőttnek mindenképp.

A színész legjobb barátai társaságában ünnepelt, amelyről több fotót is posztoltak a közösségi médiában.

– írta David Spade, a Nagyfiúk és a Kismocsok sztárja egy közös, Adam Sandlerrel és Carrey-vel készült fotó mellé.

Spade és Sandler mellett Jeff Ross, Jimmy Kimmel, Seth Green, Howie Mandel, Craig Robinson, Ben Schwartz, Cary Elwes és Paul Vincent is részt vett a vacsorán.

„Túl sok tehetség egy szobában!” – írta Rob Lowe színész a kommentek között.

