Megszólalt az őrizetbe vett Arnold Schwarzenegger

Kalifornia állam egykori kormányzóját egy rutinellenőrzés során érték tetten, mint kiderült, egy luxusórát vitt a bőröndjében, amelyet aukcióra kívánt bocsájtani.

Arnold Schwarzenegger downplays detainment with awkward jokes

Arnold Schwarzenegger csütörtökön az ausztriai Kitzbuhelben tartott nagyszabású jótékonysági árverésen mesélt a müncheni vámosokkal való nemrégiben történt összetűzésről. A licitháborút azzal indította, hogy elmondta, bolhából csináltak elefántot.

A Bild című német lap szerint az Audemars Piguet márkájú, svájci gyártmányú karóra piaci értéke 100 ezer dollár (mintegy 34 millió forint).

Arnold Schwarzenegger detained at Munich airport: ‘It was an incompetent shakedown’ https://t.co/egALnmmxkS pic.twitter.com/cB0d4qaIGP

— New York Post (@nypost) January 17, 2024