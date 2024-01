Ennél kínosabb már aligha lehet! Tévedésből Bradley Coopernek gratuláltak

A hírességek pont olyanok, mint mi, összekeverik a barátaik telefonszámát. Ez történt a színész Rob Lowe-val is, aki bevallotta, hogy roppant kínos üzenetváltáson van túl Bradley Cooperrel, ugyanis véletlenül neki írta meg gratulációját.

Rob Lowe texted Bradley Cooper congratulations thinking it was Robert Downey Jr. after his Golden Globes 2024 win [Source: @nypost] pic.twitter.com/02DvojLowo

