Meg Ryan visszatért 90-es évekbeli védjegyéhez, tündökölt a vörös szőnyegen

A színésznő számtalan frizurát kipróbált már karrierje során, de valljuk be, a bubi az, ami a legjobban áll neki.

Meg Ryan, a kilencvenes évek romantikus komédiáinak koronázatlan királynője évekig bujkált a nyilvánosság elől. A színésznő csak nagy ritkán mutatkozott a kamerák előtt, és akkor is rendszerint a plasztikai műtétektől elcsúfult arca volt a téma.

Merész lenne azt állítani, hogy a beavatkozás nyomai már nem látszanak a vonásain, azonban a magával ragadó kisugárzásának köszönhetően Meg Ryan mindig vonzza a figyelmet, ha a vörös szőnyegre lép. Legutóbb a Critics Choice díjátadón, ahová egy pántnélküli, fehete Saint Laurent estélyiben érkezett, legtöbben azonban mégis új bubi frizurájáról beszéltek, mely évtizedekkel ezelőtt a védjegyének számított.

A színésznő frizurája a 90-es éves hajtrendjét alapjaiban határozta meg, nem is csoda, hogy a fodrászok sorra készítetteék a „The Meg”, azaz „A Meg” frizurát.

A formát Megnek egyébként a neves hajszobrász, Sally Hershberger álmodta meg az 1995-ös Francia csók című filmhez, melyben Kevin Kline volt a partnere.

Bár Ryan az utóbbi 13 évben nem sok filmszerepet vállalt, múlt ősszel visszatért a romantikus vígjátékokhoz, David Duchovnyval az oldalán.

A What Happens Later két egykori szerelmes, Willa (Ryan) és Bill (Duchovny) történetét meséli el, akik évtizedekkel szakításuk után, újra összefutnak egy reptéren. Egy hatalmas hóvihar miatt minden járatot törölnek, és összezárva kell tölteniük az éjszakát. Willa még mindig az az önfejű, független lélek, aki egykor volt, míg a nemrég elvált Bill arra próbál rájönni, hol rontotta el kapcsolatát feleségével és lányaival. Az egykori szerelmesek felidézik közös múltjukat és azon rágódna, mi lehetett volna, és mi lehet kettejükből most.