Hulk Hogan hőstettét MacGyver is megirigyelné

A 70 éves Hogan pár napja a feleségével és egy tengerészgyalogos barátjával, vacsora után hazafelé tartottak autójukkal a floridai Tampában, amikor szemtanúi lettek egy közúti balesetnek, aminek következtében egy gépkocsi felborult.

A benne utazó fiatal lány a kinyíló légzsák miatt nem tudott kiszabadulni, ezért Hogan és a barátja azonnal a segítségére sietett. Vágóeszköz hiányában a pankrátor egy nála lévő golyóstollal lyukasztotta ki a légzsákot, majd barátja segítségével kiemelte a könnyebb sérüléseket szenvedő lányt.

Hogan felesége eközben értesítette a mentőket, akik rövidesen meg is érkeztek a helyszíre és ellátták a sérültet.

„Sosem jött még ilyen jól egy golyóstoll. Azzal sikerült kilyukasztanom a légzsákot. Hála istennek, sikerült kimentenünk és most már minden rendben van” – írta az X-en Hogan.

The crazy part about the teenager that flipped her car was that without a knife to puncture the airbags to get her out ,a Indian Rocks Christian ballpoint pen came in really handy to pot the bags,thank you God,all is well even now,Amen HH

