Christina Applegate 12 éves lánya szakasztott az édesanyja

Christina Applegate 12 éves lánya, Sadie, a színésznő kiköpött mása és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az Emmy-díjátadón készült közös fotójuk.

Az Egy rém rendes család színésznője bordó bársonyblézert és hosszú szoknyát viselt, míg lánya, aki férjétől, Martyn LeNoble-tól született, szintén a blézer mellett döntött, csak éppen fekete színben, egy bő fehér inggel párosítva.

Christina Applegate’s 12-year-old daughter, Sadie, is spitting image of actress during rare appearance at Emmys https://t.co/eYlhZ0bsFY pic.twitter.com/wgHDBbXtox

— Page Six (@PageSix) January 16, 2024