Sosem látott fotókkal emlékezett lánya az egy éve elhunyt Lisa Marie Presleyre

Lisa Marie, Elvis Presley és Priscilla Presley lánya január 12-én, 54 éves korában halt meg szívmegállás következtében, egy vékonybél-elzáródás okozta komplikáció miatt. Halála nemcsak a családját, de az egész világot megrázta.

Most, halálának első évfordulóján, 34 éves lánya, Riley Keogh eddig soha nem látott fotókkal emlékezett meg anyjáról, Lisa Marie-ről.

A régi képen az anya-lánya páros látható, a kis Riley Lisa Marie mellett ült egy partin.

Mint nemrég kiderült, Keogh még ebben az évben kiadja anyja befejezetlen memoárját.

„Kevés embernek volt lehetősége megismerni, hogy ki is volt valójában az anyám, azon kívül, hogy Elvis lánya. Én a szerencsések között voltam, hogy úgy ismerhettem őt, mint senki más a világon. Önéletrajzának kiadásán dolgozni kiváltság volt, és bár keserédes is egyben, nagyon izgatott vagyok, hogy most másokkal is megoszthatom, milyen is volt az én anyukám a legsebezhetőbb és legőszintébb formájában, és remélem, hogy ezáltal az olvasók ugyanúgy megszeretik őt, mint én”