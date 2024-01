Rokkanttá tették a műtétek, most óriási előrelépést ért el a rocklegenda

A Black Sabbath frontembere a minap Los Angelesben sétált lányával, Aimee-vel. A 75 éves Ozzy egy botra támaszkodva bicegett, de láthatóan nincs még kicsattanó formában. Ettől függetlenül hatalmas haladást ért el, ugyanis karácsony előtt még a kerekesszékéből sem tudott kikelni.

Ozzy Osbourne, 64, looks frail as he walks with cane during appearance in Los Angeles with daughter Aimee https://t.co/B5zk64ESoP

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 10, 2024