Hat éve eltűnt a nyilvánosság elől, így néz most a visszavonult színészlegenda

A háromszoros Oscar-díjas színész hat évvel ezelőtt tűnt el a nyilvánosság elől, azóta pedig szinte alig lehetett látni a sztárt. Legutóbb éppen múlt nyáron döbbentette meg a rajongókat, amikor baseballsapkában és hosszú ősz hajjal, mankóra támaszkodva látták.

Unrecognizable Daniel Day-Lewis seen using crutches in rare outing https://t.co/G1tWDwlGCq pic.twitter.com/ZbtLaX2UkK

— New York Post (@nypost) June 28, 2023