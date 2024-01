Utolérte a Presley-átok? Egy évvel ezelőtt hunyt el Elvis egyetlen lánya

Az énekesnő évek óta hasi puffadással küzdött, de sokáig nem fordult orvoshoz, annak ellenére, hogy az utolsó hónapokban láza és erős hasi fájdalmai voltak. A leletek szerint Presley-nek továbbá súlyos metabolikus acidózisa is volt, mely akkor alakul ki, ha a szervezet túl sok savat termel, illetve ha a vese nem tudja hatékonyan kiüríteni azokat.

Lisa Marie Presley’s harrowing cause of death one year on from star’s tragic passinghttps://t.co/Qpr9DnvMGx

— Irish Daily Mirror (@IrishMirror) January 6, 2024