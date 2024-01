Ráismer 40 év elteltével? Ő az Indiana Jones és a végzet temploma szőke szépsége

Kate Capshaw azonnal megigézte Steven Spielberget a castingon, később pedig feleségül is vette.

Kate Capshaw-t Steven Spielberg feleségeként bizonyára sokan ismerik. Színésznőként is számos filmben láthattuk, leghíresebb szerepe mégis az maradt, amit későbbi férje révén sikerült megcsípnie.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Indiana Jones Archive (@indianajonesarchive) által megosztott bejegyzés

Kate 1981-ben tűnt fel először a képernyőn, a The Edge of Night című krimisorozatban. 1984-ben vált ismertté, miután Spielberg 120 színésznőt elutasítva talált rá személyében az igazi Willie Scott-ra, az Indiana Jones és a végzet temploma női főszereplőjére. Még ugyanebben az évben főszerepet kapott A legjobb védekezés című vígjátékban is, Dudley Moore és Eddie Murphy oldalán.

Karrierje során lehetősége volt igazi A-listás sztárokkal együtt dolgozni, láthattuk Ridley Scott Fekete eső című akciófilmjében Michael Douglas mellett, valamint Sean Connery és Laurence Fishburne társaságában az Egy igaz ügy című filmdrámában.

Steven Spielberg amerikai rendező és producer felesége, Kate Capshaw 2001-ben (Fotó: MTI/EPA/AFPI/Doug Kanter)

Legutolsó szereplésére az Arccal a Nap felé című 2002-es tévéfilmben került sor, Clara Bryant és Cybill Shepherd mellett, ezután úgy döntött, hogy visszavonul a színészettől és producerként tevékenykedett tovább.

A sztárpár legutóbb a Golden Globe-díjátadón jelent meg együtt:



Kate Capshaw és Steven Spielberg a 81. Golden Globe-díjak átadási ünnepségén

(Fotó: MTI/EPA/Allison Dinner)

Kate és Steven 1991-ben házasodtak össze, három közös gyermekük született: Sasha Spielberg, Sawyer Spielberg, Destry Allyn Spielberg. A pár összesen hét gyermeket nevelt, Kate még Stevennel kötött házassága előtt 1988-ban fogadta örökbe Theót, akit később Spielberg a nevére vett, 1996-ban fogadták örökbe lányukat, Mikaela Spielberget, valamint Kate-nek előző kapcsolatából született egy lánya, Jessica Capshaw, akit a Grace klinikából ismerhetünk, és Spielbergnek is született egy fia, Max előző feleségétől, Amy Irvingtől.

