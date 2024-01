„Ki voltam borulva” – Jennifer Lawrence hazaküldte az esküvőjéről Robert De Nirót

A 33 éves Jennifer Lawrence a 2024-es Arany Glóbusz-gálán az E! Newsnak elárulta, hogy az esküvője szuper „stresszes” volt, mivel az időjárás sajnos nem kedvezett az ifjú pár reményeinek.

A színésznő édesanyja azonban nem kertelt, egyenesen kimondta, amitől Jennifer félt: „Hideg van odakint, a nagymamád alig élte túl!”

Lawrence és férje, Cook Maroney a százötven vendégüknek tartott esküvői fogadást a Belcourt of Newportban adták, egy gyönyörű és fényűző kastélyban Rhode Islanden 2019 októberében. A sztárvendégek között volt Adele, Amy Schumer, Kris Jenner, Emma Stone, Ashley Olsen, Nicole Richie, Joel Madden, Cameron Diaz, Sienna Miller és a 80 éves Robert De Niro, akivel együtt játszott a 2012-es Napos oldalban, a 2013-as Amerikai botrányban és a 2015-ös Joy című filmekben.

Lawrence kifejezetten De Niro közérzete miatt kezdett aggódni a vacsora alatt.

Jennifer Lawrence told Robert De Niro to leave her wedding: ‘I was freaking out’ https://t.co/EXf1XjtR54 pic.twitter.com/D2YTiKQDVz

— New York Post (@nypost) January 10, 2024