Egy napig sem tartotta fogadalmát Selena Gomez, rajta nevet az internet

Selena Gomez szerdára besokkalt, és Instagram oldalán bejelentette, hogy egy időre félreteszi a közösségi médiát és “arra fókuszál, ami igazán számít”. Vasárnap óta a csapból is az folyik, hogy Selena a Golden Globe-on állítólag arról panaszkodott Taylor Swiftnek, hogy Timothée Chalamet és Kylie Jenner nem akartak közös képet készíteni vele.

Bár több forrás is megerősítette, hogy a vitatott videóban egyáltalán nem a sztárpárról beszélget a két barátnő, de valóban nagyot futott a sztori a médiában. Ezt elégelte meg Selena, aki karirrje során sokadjára döntött úgy, hogy maga mögött hagyja a káoszt.

Selena Gomez RETURNS to social media to promote cooking video with Gordon Ramsay… just one day after she vowed to take a break https://t.co/X2pXI4wpph

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 11, 2024