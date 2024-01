Mindenki Mery Streep és Martin Short románcáról pusmog

Igazán elbüvölő pár lenne Meryl Streep és Martin Short, akik a Gyilkos a házban című sorozatban szerelmeseket alakítanak. A két színész a vasárnapi Golden Globe-on egymás mellett foglalt helyet, és látszólag igen intim beszélgetéseket folytattak, nem beszélve ugye a gesztusaikról, mely miatt a fórumokon és közösségi oldalakon azonnal megindult a pletyka, nem-e alkotnak valóban egy párt.

Any romance in the building? Martin Short's rep sets the record straight on the rumor that he and #OnlyMurdersintheBuilding costar Meryl Streep are dating IRL: https://t.co/lPICEOroY0 pic.twitter.com/ViTepXPID5

— E! News (@enews) January 9, 2024