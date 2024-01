Közel 25 évet kellett várni a legfurcsább Star Wars-találkozásra

Lehetetlen lenne kiszámolni, hogyan lehet a 72 éves Mark Hamillnek az „anyja” 42 éves, de nem egy Star Wars-rajongónak!

Hamill 1977-ben debütált a filmvásznon a legendás Luke Skywalkerként, azonban a nézőknek egészen 1999-ig kellett várniuk, hogy megismerjék Luke szüleinek, Padmé Amidala és Anakin Skywalker történetét.

Így történt, hogy a minap a 2024-es Arany Glóbusz (Golden Globe)-gálán Mark Hamillnek és Natalie Portman színésznőnek volt szerencséje találkozni egymással. Az „anya-fia” páros természetesen egy közös fotóra is összeállt, hogy örök emléket állítsanak ama bizonyos napnak, amikor először találkoztak szemtől szembe.

– írta Hamill az X-re (korábban Twitter) feltöltött fotó mellé.

Now I have finally met my “mother”, thanks to the @goldenglobes. pic.twitter.com/lkRZQgmLmp

— Mark Hamill (@MarkHamill) January 8, 2024