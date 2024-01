Elhunyt az X-Men sztárja

A 42 éves színész a rákkal vívott hosszú küzdelemben hunyt el.

Meghalt Adan Canto, az X-Men: Az eljövendő múlt napjai, és A takarítónő című nagysikerű sorozat sztárja. A mexikói születésű Adan Canto január 8-án, 42 éves korában elvesztette a harcot a vakbélrákkal szemben.

‘The Cleaning Lady’ star Adan Canto dead at 42 https://t.co/Db6fVOvoaK pic.twitter.com/2VZkFOXrNr — New York Post (@nypost) January 9, 2024

„Megrendülve értesültünk Adan Canto haláláról. Csodálatos színész és kedves barát volt, megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Warner Bros. Television és a Fox Entertainment családjának tagja lehetett. Ez egy felfoghatatlan veszteség. Feleségével, Stephanie-val, gyermekeikkel és szeretteikkel együtt gyászolunk”

– írta közleményében a Fox.

Canto betegsége miatt nem tudta elkezdeni A takarítónő 3. évadának forgatását, de a Deadline szerint tervezte, hogy még ebben az évadban újra csatlakozik a sorozathoz. A sorozat a március 5-i 3. évad nyitó részében egy névjegykártyával fog tisztelegni előtte.

Kapcsolódó tartalom

Zenészi karrierjét 16 éves korában kezdte, dalokat írt mexikói tévéműsorokhoz és filmekhez, mielőtt 2009-ben megkapta első tévészerepét az Estado de Gracia című sorozatban.

Írt és rendezett egy rövidfilmet, a Before Tomorrowt 2014-ben. Egy másik rövidfilmje, a The Shot több fesztiválon is elnyerte a legjobb rövidfilmnek járó díjat.

2013-ban csatlakozott a Fox Gyilkos hajsza című krimijéhez, amelynek főszereplője Kevin Bacon volt, de szerepelt még a Mixology, a Narcos, a Blood and Oil és a Második esély című sorozatokban is. Canto első nagyobb filmszerepét 2014-ben kapta az X-Men: Az eljövendő múlt napjaiban.